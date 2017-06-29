Şırnak'ta yola tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi
Şırnak'ta teröristlerce yola tuzaklanan 2 bomba kontrollü infilak ettirildi.29 Haziran 2017 Perşembe 11:47
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 2 bomba kontrollü infilak ettirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince ihbar üzerine Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkkaya köyü arasındaki yolda arama gerçekleştirildi.
Aramada, terör örgütü PKK/KCK tarafından 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının yola döşendiği belirlendi.
Patlayıcılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanlarınca kontrollü infilak ettirildi.
Kaynak: AA