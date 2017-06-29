Şırnak'ta yola tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 2 bomba kontrollü infilak ettirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince ihbar üzerine Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkkaya köyü arasındaki yolda arama gerçekleştirildi.

Aramada, terör örgütü PKK/KCK tarafından 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının yola döşendiği belirlendi.

Patlayıcılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanlarınca kontrollü infilak ettirildi.

Kaynak: AA