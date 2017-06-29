Şırnak’ta teröristlerin tuzakladığı EYP’ler imha edildi
Şırnak Valiliği, Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü civarında teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik kuvvetleri tarafından fark edilerek imha edildiğini açıkladı.29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü arasında, bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından yola döşenmiş vaziyette iki adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.