Şırnak'ta terör operasyonu: 5 zanlı gözaltında
Şırnak'ın İdil'in ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.06 Ağustos 2017 Pazar 21:53
Şırnak'ın İdil'in ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Bazı adreslerde yapılan aramada 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA