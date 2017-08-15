Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı

Terer örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarla ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos günü, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 30 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınan kişilerle ilgili resmi işlemlerin adli makamlarca yürütüldüğü belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA 3 GÖZALTI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan teknik takip çalışmaları neticesinde, 'terör örgütünce sözde anayasa gibi görülen KCK sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan halk mahkemeleri' içerisinde Tekirdağ’da faaliyette bulunmak, yine terör örgütü adına Tekirdağ’da çeşitli faaliyetlerde bulunmak suçundan şüpheli K.Y., F.A. ve A.B. polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



