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Şırnak'ta şehitler için anlamlı etkinlik

Şırnak'ta, Silopi'nin Çalışkan Köyü'nde 15 Temmuz şehitleri ve helikopter kazasında şehit olan komutanlar anısına mevlid-i şerif etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tümgeneral Veli Tarakçı da katıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 20:46
Şırnak'ta şehitler için anlamlı etkinlik

15 Temmuz şehitleri ve Şırnak Şenoba'da helikopter kazası sonucu şehit olan komutanlar anısına, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan Beldesi'nde mevlid etkinliği düzenlendi.

Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 550 kişi katıldı.

ŞEHİT AYDOĞAN AYDIN'IN YERİNE ATANAN KOMUTAN TARAKÇI DA ETKİNLİKTE

Etkinliğe ayrıca; Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Silopi İlçe Kaymakamı Savaş Konak, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı (helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine atanmıştı), İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, kurum amirleri, köy muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:46
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