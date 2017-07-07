Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şırnak'ta şehit polis Yarcımcıoğlu için tören düzenlendi

Şırnak'ın zırhlı polis aracına çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Yardımcıoğlu için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:31
Şırnak'ta şehit polis Yarcımcıoğlu için tören düzenlendi

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende şehit polis Yardımcıoğlu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

17-07/07/ehit.jpg

Törene Vali Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve silah arkadaşları katıldı.

Gökçekalp Özcanlı yönetimindeki 73 A 0219 plakalı zırhlı polis aracı, gece Gündoğdu Mahallesi'ndeki eski İlahiyat Fakültesi önünde Yardımcıoğlu'na çarpmıştı. Ağır yaralanan Yardımcıoğlu, Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:31
  1. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı
  2. şehit polis memuru
  3. Şırnak
  4. tören
  5. trafik kazası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Faruk Özlü açıkladı! 10 sanayi sitesi taşınıyor...
    1. Bakan Faruk Özlü açıkladı! 10 sanayi..
    2. Şanlıurfa'da dayı-yeğen kavgasında kan..
    3. PKK'nın yola tuzakladığı bomba imha..
    4. CHP'nin İzmiri'nde eşek sırtında su..
    5. Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa indi
    6. Fed`den 'risk' açıklaması
    7. Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin...
    8. Samsung, tarihindeki en yüksek kârı..
    9. Instagram'dan şık değişiklik!
    10. Galatasaray, Şeren'i unutmadı
    11. Top mermisini kesmişti! Evinden..
    12. Kaza yapan araca arılar yüzünden..
    13. Demirtaş'tan kelepçe bahanesi!
    14. Şişli Etfal'in şampiyon hemşiresi
    15. Şaşırttılar... İsrail'e Amerika engeli!
    16. Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda..
    17. Dallas Mavericks, 39'luk Nowitzki'yi..
    18. Vladimir Putin'den flaş karar!..
    19. Kemalist amiral 'hocam' lafını duyunca..
    20. Malatya kayısısına Avrupa Birliği..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!