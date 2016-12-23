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Şırnak’ta PKK’ya mali destek sağlayan 2 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ta polis ekipleri bir araçta, el yapımı patlayıcı kumandası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirirken, terör örgütü PKK’ya mali destek sağladığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

Şırnak’ta PKK’ya mali destek sağlayan 2 kişi gözaltına alındı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:19
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı. Araçta, vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda cep telefonu ve el yapımı patlayıcı kumandası ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü PKK’ya mali destek sağladığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 
 

 
EtiketlerşırnakPKK
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