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Şırnak'ta PKK'lılar işçilere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesinde yol yapım çalışmasında çalışan işçilere PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Kaçırılan işçilerin de olduğu ileri sürülen bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:13
Şırnak'ta PKK'lılar işçilere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesinde yol yapım çalışmasında çalışan işçilere PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Kaçırılan işçilerin de olduğu ileri sürülen bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:13
  1. şırnak
  2. son dakika
  • hülyahülya43 dk önce
    başbakan verin "evet" i terör bitsin demişti.hatorlatayım dedim.
  • abdoabdo45 dk önce
    idam cezası şart. yoksa bu olaylar durulmaz
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