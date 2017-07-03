Şırnak'ta PKK'lılar işçilere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesinde yol yapım çalışmasında çalışan işçilere PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Kaçırılan işçilerin de olduğu ileri sürülen bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.