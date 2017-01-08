Şırnak'ta operasyon ve askeri hareketlilik sürüyor

Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığının sevk ve idaresindeki Küpeli Dağı'ndaki operasyon 4 Ocak günü başlatıldı.



Bölgedeki bir çok askeri birliğinde katıldığı ve PKK'lıların kış üstlenme alanlarının imhasını hedefleyen hava destekli operasyon devam ederken, bölgeye hava ve karadan takviye birliklerinin sevki sürüyor.



Küpeli Dağı'nın dışında Çıraf Dağı'nın da bazı bölümlerini kapsayan operasyon nedeniyle bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı gözlendi.



Operasyonu Akçay, Seslice, İkizce'de bulunan tugaylardaki askerlerin yanı sıra Siirt'teki özel birliklerinde katıldığı belirtildi.



Kötü hava koşullarına rağmen devam eden operasyonlara havadan ise Skorsky, Kobra ve Atak Helikopterlerinin destek verdiği öğrenildi.















