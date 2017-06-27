Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şırnak’ta hain saldırı!

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce üs bölgesine uzun namlulu silah ve roketatarlarla yapılan saldırıda, 1’i ağır olmak üzere 3 asker yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 17:44
Şırnak’ta hain saldırı!

Edinilen bilgilere göre, merkez Balveren Beldesi’nde bulunan Milli Tabur Komutanlığının Namaz Dağı’nda bulunan Elmalı üs bölgesine, bir grup PKK’lı terörist tarafından saat 16.00 sıralarında uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak bölgeden kaçmasıyla sona ererken, kaçış güzergahları havanlarla vuruldu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:44
  1. PKK
  2. Şırnak
  3. Elmalı
  4. Çat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    1. Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    2. Dev balina tekneye çarptı!
    3. Efsane isim yoğun bakımda
    4. Şırnak’ta hain saldırı!
    5. Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi
    6. Özaltun: Birlik olunca neler..
    7. Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı
    8. Suud milyonlarca dolar kazanmış
    9. Başkan Alıcık, engellileri yanlız..
    10. Bakan Soylu: 8 terörist öldürüldü
    11. 50 yıl önce bugün kapitalizmin..
    12. Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor
    13. Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı
    14. Bakan açıkladı: Bu yıl değişiyor
    15. İstanbul'da 70 adrese baskın
    16. Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti
    17. Birleşmiş Milletlerden acil ortak..
    18. Rusya'nın o kurumlarına saldırmaya..
    19. Edremit’te trafik kazası: 1 ölü
    20. Elazığ'da çatışma
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı