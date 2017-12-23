Şırnak'ta Erdoğan coşkusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan Kongre öncesinde kıskandıracak bir kalabalıkla karşılandı.23 Aralık 2017 Cumartesi 18:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki 6. Olağan Kongre öncesinde ellerinde bayraklarla coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.
Ellerinde bayraklar ve telefonlarının ışığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar ıslıklar ve tezahüratlarla kıskandıracak bir an oluşturdu.
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Ikra1 sa önce Batida da sarilsa ayni..dogudada..guneyde de kuzeydede..o tedbir her yerde alinmali..sadece dogu icin konusmuyoruz.. La tahzen2 sa önce Acaba zorba, fasist Kim... Eyman3 sa önce Eğer halk hdp'nin şerrinden çekinmezse Kürt halkı %90 Sn. Cuhurbaşkanımızın yanında olur! Müslüman Kürt halkı kominist ve faşist pkk'nın tehdidi altındadır. hakkarili3 sa önce arkadaşlar ordakiler sarılmışlarsa sevgiden dolayısarılmış kimisi farklı düşünmesin o sadece batıdakinin reisi değil böyle yapmayın insanları bölmeyin N3 sa önce BÖLGEDEN CUMHUR BASKANININ KORUMALARI NE YAPIYORNEDEN BİRİGELİP SAHNEDEN CUMHURBAŞKANINA SARILDIKORUMALARI SORGULANIP GÖREVDEN ALINSINBUNE BİÇİM KORUMA HAYRET BİŞEY VAY BEBUNUN SORUMLUSU KİMKORUMA YÖNETEN KİM Fatih 14533 sa önce Abdullah rumuzlu şahıs; çatlasanızda, patlasanızda, güneydoğu da görüntü bu. Yaşasın milli birlik ve beraberlik. Vatanımsan canamsın bağrağıma kurban olam3 sa önce Bir tane kendini bilmez inin reisimize sarılma şekline ayakta yatan korumalar ne işe yatıyorlar resmen ayakta uyudular allah korusun düşünmek bile istemiyorum ya başka türlü olsaydıallahım sana şükürler olsunki sayın recep tayyip erdoğanımızınbize bağışladığın için korumalar sesleniyorum siz ayaktamı uyuyorsunuz Reise gelen adamı nasıl görmediniz ya bişey olsaydı özürle geçiştrecek bir hareket değil adam olun adam gibi Koruyun gerekirse mermilere siper olacaksınız inşallah bidaha böyle olmaz selametle Yavuz 15174 sa önce Liderimiz RECEP TAYYİP ERDOĞAN liderliğinde birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacağız. Bir ve bütün olmaya devam edeceğiz. Birliğimizi bozmak isteyen küresel güçlere ve içerideki işbirlikçilerine büyük sürprizlerimiz var. TEŞEKKÜRLER ŞIRNAK. Hakikatbin4 sa önce Hdp kim de kızacak gardass. Nebiçim başlık. Vatan bizim ,adamlar terörist. Mal sahibi yaptınız teröristi Corumlu4 sa önce Alanlari tikabasa doldururlar Allah tayyib erdogani basimizdan eksik etmesin derler ama secimde oyu HDP ye verirler. Insaallah bu sefer bu kalabaliklar sandiga yansir ve memlekete ve reise sahip ciktiklarini gosterirler. Kurt kardeslerimize RTE den baskasindan faydasinin olmadiginin farkina varmislardir insaallah. Turk ve kurt birlikte oldukca bu memlekete hic kimse kafa tutamaz.