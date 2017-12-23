Şırnak'ta Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki 6. Olağan Kongre öncesinde ellerinde bayraklarla coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.

Ellerinde bayraklar ve telefonlarının ışığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar ıslıklar ve tezahüratlarla kıskandıracak bir an oluşturdu.