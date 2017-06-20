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Şırnak'ta çatışma!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

20 Haziran 2017 Salı 05:10
Şırnak'ta çatışma!

Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde operasyon yürüten güvenlik güçlerine teröristlerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı.

DHA'nın haberine göre Uludere İlçesi Hilal Beldesi ile Akduman Köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 3 güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatışmaların devam ettiği bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon geniş çaplı sürdürülüyor.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 05:10
  1. Şırnak
  2. çatışma
  3. GÜNCEL Haberleri
  • hamidohamido53 dk önce
    Şehidlerimizinintikamı çok ağır olsun inşaAllah
  • Rabia, Zafer Rabia, Zafer 5 sa önce
    Hainler, Toptan Yok Olacaksınız. İnşallah. Amin.
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