Şırnak'ta çatışma!

Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde operasyon yürüten güvenlik güçlerine teröristlerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı.

DHA'nın haberine göre Uludere İlçesi Hilal Beldesi ile Akduman Köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 3 güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatışmaların devam ettiği bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon geniş çaplı sürdürülüyor.