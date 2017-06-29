Şırnak'ta bir terörist teslim oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.29 Haziran 2017 Perşembe 13:21
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari merkezde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen iki sığınakta, iki RPG-7 roketatar, iki biksi uzun namlulu tüfek, sekiz RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: AA