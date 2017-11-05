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Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler'de hava destekli yapılan operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 10:30
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 4 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonu kapsamında, 5 Kasım 2017 tarihinde Uğur Tepe Bölgesinde tespit edilen 9 kişilik terörist grup, icra edilen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir."

KUZEY IRAK'A BOMBA YAĞDI

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında barınaklar, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi.
 
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
 
Bu kapsamda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınaklar, silah mevzileri ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği harekat sonrası Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.
Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 10:30
  1. Şırnak
  2. terörist
  • ali telliali telli42 dk önce
    Sürüsüne bereket.
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