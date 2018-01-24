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Şırnak’ta 7 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Cudi, Altın, Rejgar Alandüz, Buzul, İkiyaka, Yazlıca ve Yassıdağ bölgelerinde geçici güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
Şırnak’ta 7 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Cudi Dağı bölgesi, Altın Dağları bölgesi, Rejgar Alandüz bölgesi, Buzul Dağı bölgesi, İkiyaka Dağları bölgesi, Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgelerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teröristle mücadele kapsamında verilebilecek görevler esnasında ‘denenmiş atılamamış mühimmat salma (Jettison) bölgesi’ olarak kullanılmak üzere geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır” denildi.

GEÇİCİ ASKERÎ GÜVENLİK BÖLGELERİ KOORDİNAT LİSTESİ
 
        1-Cudi Dağı
 37 22.630 K 042 30.259 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
      
        2-Altın Dağları
 37 33.249 K 043 18.770 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        3-Rejgar Alandüz
 37.22.734 K 043 55.722 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        4-Buzul Dağı
 37 30.681 K 044 00.686 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        5-İkiyaka Dağları
 37 21.231 K 044 15.707 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        6-Yazlıca Dağı
 37 46.633 K 042 35.683 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        7-Yassıdağ
        37 38.928 K 042 15.280 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
  1. Şırnak
  2. Cudi
  3. Altın
  4. Rejgar Alandüz
  5. Buzul
  6. İkiyaka
  7. Yazlıca
  8. Yassıdağ
  9. Şırnak Valiliği
  10. Askeri Yasak Bölgeler
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