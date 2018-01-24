Şırnak’ta 7 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Cudi Dağı bölgesi, Altın Dağları bölgesi, Rejgar Alandüz bölgesi, Buzul Dağı bölgesi, İkiyaka Dağları bölgesi, Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgelerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teröristle mücadele kapsamında verilebilecek görevler esnasında ‘denenmiş atılamamış mühimmat salma (Jettison) bölgesi’ olarak kullanılmak üzere geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır” denildi.

GEÇİCİ ASKERÎ GÜVENLİK BÖLGELERİ KOORDİNAT LİSTESİ 1-Cudi Dağı 37 22.630 K 042 30.259 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan 2-Altın Dağları 37 33.249 K 043 18.770 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan 3-Rejgar Alandüz 37.22.734 K 043 55.722 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan 4-Buzul Dağı 37 30.681 K 044 00.686 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan 5-İkiyaka Dağları 37 21.231 K 044 15.707 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan 6-Yazlıca Dağı 37 46.633 K 042 35.683 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan 7-Yassıdağ 37 38.928 K 042 15.280 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan