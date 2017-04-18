Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren ikisinin yaşı küçük olmak üzere 4 teröristin Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan teröristlerin emniyeteki işlemleri sürüyor.