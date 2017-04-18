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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:05

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren ikisinin yaşı küçük olmak üzere 4 teröristin Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin emniyeteki işlemleri sürüyor.

 
EtiketlerŞırnakterörist
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:05
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