Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere'de yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere İlçesi Beyaztepe Karaçalı- Düğün dağı üs bölgelerinde başlatılan operasyonda iki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:01
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Şırnak Uludere'de yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.