Şırnak’ta ’15 Temmuz Öncesi ve Sonrası’ paneli

Şırnak Üniversitesince “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası” konulu panel düzenlendi. Üniversitede düzenlenen panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin, Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Vali Mehmet Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Panelde konuşan Vali Aktaş, 15 Temmuz’da Türkiye’nin daha önce hiç yaşamadığı bir ihanetle karşılaştığını belirterek, “Ülkemiz çok fazla ihanetler gördü. Bunlardan bir tanesi de bölücü terör örgütü PKK ihanetidir. Başta Şırnak halkı olmak üzere bütün Meclis bu ihaneti geçiş vermedi. Tabii ki buradaki amaç bizi kardeş kavgasına düşürmek, ülkemizi bölmektir. Bu ihanete aziz milletimiz geçiş vermedi. Hal böyle olunca 40 yıldır aramıza içimize soktular. Büyüklükleri FETÖ terör örgütü örgütünü harekete geçirdiler. Bu FETÖ’cüler maalesef bu milleti helal paralarıyla aldığı ve onların namuslarına ihanet ettikleri silahları millete doğrultmuşlar ve onlara sıkmışlar. Ama aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda dimdik Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak bu ihanete geçiş vermediler. Bugün 15 Temmuz’un yıl dönümünü idrak ediyoruz. Her şeyden önce 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine bu namus borcumuzdur. Onları unutamayız ve unutmayacağız. Bunun yanında düşmanımız da maalesef çoktur. Bu nedenle sürekli teyakkuz halinde olmamız lazım” dedi.

“Silahın üstünde gücümüz var”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin ise, darbe girişimi gecesinde tüm Şırnaklıların meydanlara çıktığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın asıl amacı milletin sesini hakim kılmak. Ben 15 Temmuz’u Ankara’da yaşadım. Çankaya Köşkü içindeydim. Birebir çatışma, silah seslerini yaşadım. Her yerde askerimiz, polisimiz vardı. Silahın üstünde bir gücümüz var. Biz silahı bilmiyoruz. Hayatımda ben bir silaha dokunmadım. Silah nasıl bir tesir yapar bilmiyoruz. O nedenle biz onların ne yapacağını bilmeyen insanlar olarak daha güçlüyüz. Biz sadece kendimize, kalbimize güveniyoruz. O gece en güçlü insanlar ellerinde hiçbir şey olmayanlardı. Çıplak elle darbeyi durduran insanlardı. Hiçbir şeyleri yoktu, imanlarından başka” diye konuştu.