Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü

Şırnak'ta Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde 1 askerin şehit olduğu operasyonda, 1 terörist öldürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün merkez Namaz Dağı ve Güneyçam üs bölgelerine yapılan eş zamanlı saldırılar sırasında açılan ilk ateş sonucu 1 jandarma uzman çavuşunun şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılar üzerine güvenlik kuvvetlerince anında karşılık verildiği ve takiben yapılan operasyonlarda 1 teröristin silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.