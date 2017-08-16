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Şırnak'tan kahreden haber: 1 şehit

Şırnak'ta Namaz dağı Sori tepe mevkiinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:26
Şırnak'tan kahreden haber: 1 şehit

Merkez Güneyçam Köyü üs bölgesine bu sabah roketatarla saldıran PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine kaçtı.

Namaz Dağı Şerivan Ormanları Sori Tepe Mevkii'ndeki sürdürülen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında bu sabah çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. Şehit askerin cenazesi, helikopter ile Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na ordan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÜS BÖLGESİNE ROKETLİ SALDIRI 

Şırnak'ta sat 06.00 sıralarında merkez Güneyçam Köyü Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristler otomatik silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine yaklaşık 10 dakika süren çatışma çıktı.

Çıkan çatışma ardından PKK’lı teröristler kaçarken, üs bölgesinden PKK’lıların muhtemel kaçış noktaları ateş altına alındı. Operasyonlara ATAK tipi helikopter de havadan destek verdi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:26
  1. Şırnak
  2. PKK
  3. Güneyçam Köyü
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