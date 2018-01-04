Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şırnaklı çocukların bayrak sevgisi

Bayrağın yerde olmasına içlenen çocuklar, kolları sıvayarak köy meydanındaki mezarlığın yanına kendi imkanlarıyla direk dikti.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:33
Şırnaklı çocukların bayrak sevgisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları bayrağı köy meydanına diktikleri direğe astı.

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan 8-13 yaşları arasındaki bir grup çocuk, yerde bayrak buldu. Bayrağın yerde olmasına içlenen çocuklar, kolları sıvayarak köy meydanındaki mezarlığın yanına kendi imkanlarıyla direk dikti. Bayrağı direğe asan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklar, zaman zaman rüzgarın etkisiyle devrilen direği yeniden ayağa kaldırıyor.

'ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ'

Çocuklardan Ahmet Adıyaman, bayrağı yerde gördüğünü belirterek, "Bayrağın dalgalanmasını istedim. Arkadaşlarımın yardımıyla topraktan harç yapıp, bayrağı diktik. Şehitlerimize armağan ediyoruz" dedi. Batu Adıyaman, bayrağı çok sevdiklerini ve bu nedenle diktiklerini ifade etti. Barış Engin ise, direğin bazen devrildiğini anlatarak, "Düştüğü zaman çok üzülüp gelip yapıyoruz. Yaptığımızda da mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Köylülerden Kenan Adıyaman, "İlkokul öğrencileri okul çıkışlarında yerde gördükleri bayrağı alıp kendi imkanlarıyla kazıp, çamurdan harç yapıp diktiler" ifadelerinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:33
  1. Şırnak
  2. bayrak
  3. Beytüşşebap
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    1. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    2. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
    3. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
    4. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
    5. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
    6. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    7. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
    8. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
    9. ABD'de işsizlik başvuruları..
    10. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
    11. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
    12. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
    13. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
    14. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
    15. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
    16. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
    17. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
    18. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
    19. Trafiği artık onlar yönetecek!
    20. Nar kabuklarını çöpe atmayın
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha