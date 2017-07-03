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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Silopi ilçesinde toprağa gömülü 24 el yapımı patlayıcı bulundu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:51
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince, Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyü Yankale Mahallesi'nde arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Aramada 7'si roket başlığına olmak üzere, tuzaklanmış 24 el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtilen açıklamada, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:51
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