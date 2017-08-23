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Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan yavrusu bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta aslan yavrusu bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan yavrusu bulundu

Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında uygulama sırasında bir araçta yaptığı aramada aslan yavrusu gören polis, şaşkınlık yaşadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen aslan yavrusu, burada yapılan kontrollerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Aslan yavrusu taşıyan araçta bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
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