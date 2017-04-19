Şırnak Uludere'de deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüÿverilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40’ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Uludere’nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüÿverilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40’ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.