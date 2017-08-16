Şırnak şehidi Yılmaz memleketine uğurlandı

Namaz Dağı Şerivan Ormanları Sori Tepe Bölgesi'nde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında bu Sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma komutan Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldığı uğurlama töreni, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin alana getirilmesiyle başladı.



Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından, dualar okundu. Yapılan tören ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmazın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konularak Ankakya'ya gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.