Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şırnak şehidi Yılmaz memleketine uğurlandı

Şırnak'taki Namaz Dağı Sori Tepe Üs bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmazın cenazesi, düzenlenen tören ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Antakya' ya uğurlandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
Şırnak şehidi Yılmaz memleketine uğurlandı

Namaz Dağı Şerivan Ormanları Sori Tepe Bölgesi'nde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında bu Sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma komutan Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldığı uğurlama töreni, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin alana getirilmesiyle başladı.

Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından, dualar okundu. Yapılan tören ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmazın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konularak Ankakya'ya gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
  1. Şırnak
  2. Şehit
  3. son dakika
  4. PKK
  5. Sabah
  6. Selçuk
  7. Antakya
  8. Jandarma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek'
    1. 'Yenilenebilir enerji okulu dünyada..
    2. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    3. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    4. Amerika konut başlangıçlarında..
    5. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    6. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    7. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    8. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    9. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    10. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    11. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    12. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    13. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    14. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    15. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    16. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    17. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    18. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    19. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    20. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...