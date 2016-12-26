Sırlarımızı 2009’da da ABD’ye satmış

SELİM YAZICI / ANKARA - Fetullahçı Paralel Çete’nin, Suriye krizinin henüz patlak vermediği 2009 yılında Türkiye’ye büyük bir kazık atarak, ‘mayın temizleme’ kılıfıyla İsraillilerin sızmaya çalıştığı Suriye sınırına Ahıska Türklerinin iskanını öngören son derece stratejik ‘gizli’ milli bir projenin bilgilerini Amerikalılara servis ettiği ortaya çıktı. Bu ihanetin ardından 15 bin Ahıskalıya kapılarını açan Amerika, Türkiye’nin bölgede atacağı adımı da engellemiş oldu.

BİR ‘MAYIN TEMİZLEME’ İHALESİ VARDI…

2000’li yılların sonlarında Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden birisi, Suriye sınırının mayından temizlenmesi ve açılacak verimli arazide yapılması düşünülen tarımsal faaliyetlerdi. 2009 yılında bu maksatla uluslararası firmaların da kabul edildiği bir ihale süreci başlatılmış ve ihale neredeyse İsrailli bir firmaya verilmek üzereydi. Bu arada ne olduysa oldu, o ihale gündemden birden düştü. İşte o süreçte yaşanan çok önemli gelişmelerin ayrıntılarına Yeni Akit ulaştı.

TÜRKİYE ‘KARDEŞLİK KUŞAĞI’ KURACAKTI…

Geleceği iyi okuyan ve Türkiye’ye yönelik tehditleri öngören bir kısım uzman, Türkiye’nin Suriye sınır boyuna ilişkin tedbir ve çalışmalara Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile eşzamanlı olarak başlamışlar. Önce, mayından temizlenecek sınır hattına on binlerce Ahıska Türkü’nün yerleştirilerek, bölgedeki Türk-Kürt-Arap köyleri arasında bir entegrasyon ve yakınlaşma sürecinin başlatılması düşünülmüş; bu amaçla hazırlanan çok ciddi çalışmalar, kısa sürede devletin karar mercilerine sunum aşamasına getirilmiş.

PARALELLER, PROJEYİ AMERİKA’YA UÇURDU!

Akit’in edindiği bilgilere göre AK Partili çok önemli bir kurmayın da hazırlık aşamasında katkı verdiği öğrenilen bu proje, çalışmaların gerçekleştirildiği İstanbul’daki dernek binasına gerçekleştirilen ‘hırsızlık’ kılıflı bir sabotaj girişimi ile akamete uğramış. Binaya giren ‘hırsızlar’ sadece proje çalışmalarının yer aldığı bilgisayarları alıp götürmüşler. Bu olayın ardından ‘Ahıska Türklerinin Suriye Sınır Hattına İskan Edilmesi Projesi’, Paralel Çete mensubu polislerce önce ‘Mahrem’ abilerine, onlar vasıtasıyla da Amerikalılara uçurulmuş. Derhal tedbir geliştiren Amerika, 2 ay geçmeden 15 bin Ahıska Türküne kapılarını açarak, Türkiye’nin bölgede atacağı adıma ilk engeli böylece koymuş. Bu gelişmenin hemen ardından bir kısım PKK yandaşı da devreye sokularak mayından temizlenmesi planlanan sınır şeridine talip edilmiş. Bu maksatla Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dilekçeler bile verdirilmiş.

İSRAİL, 10 BİN PKK’LI ‘ÖZEL GÜVENLİK’ İSTİHDAM EDECEKTİ!

Bu arada mayın temizleme ihalesi gündemden bir anda düştü. Bu adımın da Türkiye’nin karşı hamlesi olduğu öğrenildi. ‘Muhalefet’ ve basının itirazlarından çok istihbarat ve askerin görüşünün, bu kararda etkili olduğu kaydediliyor. Peki siyaset ve yüksek bürokraside önemli tartışmalara yol açan bu karar nasıl alınmıştı? Genelkurmay adına ihale sürecini takip eden albayın, sınır hattına talip ‘tarımsal faaliyet’ kılıflı İsrail firmasının, bölgede ‘özel güvenlik’ misyonu adı altında 10 bin PKK’lıyı istihdam edeceği istihbaratını üstlerine rapor ettiği öğrenildi. İlgili rapora göre 5 bin PKK’lı sınırın Suriye tarafına, 5 bini de Türkiye tarafına konuşlandırılacaktı.

TÜRKİYE, ‘SİYON KUŞAĞI’ OYUNUNA GELMEMİŞ

Siyasi iradenin bu şok bilgiye vakıf olması ile, 10 km derinlik ve yüzlerce km uzunluğunda kurulması planlanan ‘Siyon Kuşağı’, mayın temizleme ihale süreciyle beraber yakın tarihin çöp sepetine atıldı. Siyonistler ve içerdeki işbirlikçileri, mayın temizleme ve tarımsal faaliyet söylemlerinin arkasından esasında, Türkiye’nin petrol bölgelerine yaklaşmamasını ve Türklerle Arapların birbirlerinden uzak tutulmalarını amaçlıyorlardı. Türkiye, şimdilerde Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın başını çektiği ‘Terör Kuşağı’ oyununa gelmediği gibi o tarihte de asıl oyun olan ‘Siyon Kuşağı Projesi’ni bozguna uğratmayı bilmiş…