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Sırlar ortaya çıkabilir! Antalya'da aranıyor

Patara Limanı’nda Roma Komutanı Quintus Fabius Labeo tarafından batırılan altın başlıklı 50 adet güverteli savaş gemisinin bulunması için harekete geçti.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:03
Sırlar ortaya çıkabilir! Antalya'da aranıyor

Yunan tarihçi Polybios’un (İ.Ö. 200) notlarından yola çıkan Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü, Likya kentinin dünyaya açılan kapısı olan Patara Limanı’nda Roma Komutanı Quintus Fabius Labeo tarafından batırılan altın başlıklı 50 adet güverteli savaş gemisinin bulunması için harekete geçti.

‘GEMİLERİN PEŞİNDEYİZ’

Seleukos Kralı III. Antiochos’a (Büyük kral) ait gemilere ilişkin tarihi kaynaklar yeniden incelemeye alınırken, çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurgulayan Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “50 savaş gemisin Patara Limanı’nda yakılarak batırıldığı tarihi kaynaklar tarafından destekleniyor. Biz de bu gemilerin peşindeyiz” dedi.

‘HEYET KURULMALI’

Limanda yapılacak çalışmayla ilgili ön bilgilerin toplandığını kaydeden Karabayram, “Limanı açarsak dünyada eşi benzeri olmayan yeni parçalara ulaşılabiliriz. Bu süreçte danışma heyeti kurulması gerekiyor. Zaten Havva (Havva İşkan Işık) hoca alanı çok iyi tanıyor. Kendisiyle de sürekli diyalog halindeyiz” diye konuştu.

‘DESTEK İSTEYECEĞİZ’

Tarihi kaynaklara göre gemilerin baş kısımlarının altından olduğunun belirtildiğini vurgulayan Karabayram, şöyle devam etti: “Gemilerin kendisi kadar içinde bulunan eşyalar da bizim için çok önemli. Şu anda tarihi notları tekrar değerlendiriyoruz. Bu çalışmada Çevre Şehircilik, Ulaştırma Bakanlığı’ndan da destek istenecek.”

‘VALİ BEY TALİMAT VERDİ’

“Bu gemiler orda. Biz artık duramayız. Eğer başarılı olursak dünya denizciliği açısından yeni bir tarih yazılmış olur. Konudan hem Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş’un hem de Antalya Valimiz Münir Karaoğlu’nun bilgisi var. Gerekli talimatları aldık. Bilimsel olarak nelerin yapılabileceğine bakıyoruz.”

‘ÖNEMLİ BİLGİLER VAR’

Patara Limanı’nda batan gemilerin ünlü Roma tarihçisi Polybios tarafından yazıldığını kaydeden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise şu bilgileri aktardı: “Roma Komutanı Quintus Fabius Labeo’nun Seleukos Kralı III. Antiochos’a ait 50 adet güverteli savaş gemisini Patara Limanı’nda yaktığını yazıyor. Bu bizim için önemli bir bilgi ve çıkış noktası.”

‘SIRLAR ORTAYA ÇIKABİLİR’

“50 geminin bu limanda olduğunu biliyoruz. Fakat liman bataklık halde. Daha önce İzmir Deniz Bilimleri Enstitüsü burada bir çalışma yapmıştı. Patara Limanı sadece Likya’nın değil, Kuzey Akdeniz’in en önemli limanlarından biri. Limanın bütünüyle ele alınması gerekiyor. Yeni teknolojilerle birlikte buradaki sırların da ortaya çıkarılabileceğini düşünüyoruz.”

ANTİOCHOS KİMDİR?

III. Antiochos, Seleukos İmparatorluğu’nun 6. hükümdarıdır. MÖ 222’den MÖ 187’ye kadar hükümdarlık yapmıştır. MÖ 3. yüzyılda önce Suriye’yi, sonrasında Batı Asya’ya kadar olan bölgeyi yönetmiştir. Devlet sınırlarını Anadolu’dan İran'a kadar genişlettiği için kendisine büyük kral unvanı verilmiştir. MÖ 192'de Magnesia Muharebesi'nde yenildikten 5 yıl sonra MÖ 187'de ölmüştür.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:03
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