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Sirkeye dokunan akrep bakın ne yaptı!

Halk arasında sirkenin haşerata karşı caydırıcı etkisi olduğu söylenmekte. Evinde sarı akrep yakalayan 'Hamza Bülent Bozkurt', sirke ve çamaşır suyu kullanarak eve akrep gelmesinin nasıl önlenebileceğini araştırdı. İşte ortaya çıkan sonuç...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:01
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:01
  1. Sirke
  2. akrep
  3. Sirkeye dokunan akrep
  4. haşerat
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