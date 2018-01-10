Şirketlerin yemek faturası 6.5 milyar

1 milyar lirayı aşkın mutfak yatırımları bulunan şirketler; hibelerden ve arsa tahsislerinden pay almayı bekliyor.

Toplu yemek sektörü büyümek, üretimini ve istihdamını arttırmak için devletten yardım talep ediyor. Yardımların teşvik ve proje yönlü olabileceğini belirten sektör temsilcilerinden Yemek İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, bu anlamda atılacak her adımın ürün vereceğine işaret etti. Teşvik konusunda girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Bozdağ, “Biz de sanayiciyiz, İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) temsil ediliyoruz ama nedense teşvik uygulamalarının dışında tutuluyoruz” dedi.

YATIRIMLAR 1 MİLYAR DOLAR’I AŞTI

Toplu yemek sektörünün endüstriyel mutfak yatırımlarının bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, “Yatırımlarımızın tutarı 1 milyar doları geçiyor. Böyle önemli adımlar atan bizler, mutlaka ve mutlaka 3., 7., 15. ya da 1. bölge teşviklerinden yararlanmalıyız. Hibedir, yardımdır, arsa tahsisidir önemli imkânlardan faydalanmalıyız” ifadelerini kullandı.

17 MİLYAR DOLAR’A KOŞUYOR

Toplu yemek sektörünün büyüklüğünü 6,5 milyar dolar olarak açıklayan Bozdağ, bu rakamın ileride 16 ila 17 milyar doları bulacağını savundu. Hüseyin Bozdağ, sektörün gıda tüketiminde payının yüzde 50 olduğuna temas ederek, “Yani bin tane dana besleniyorsa 500’ü bize ayrılıyor. Bin tane elma yetiştiriliyorsa 500’ü bize veriliyor” dedi. Bozdağ, Ürünlerinin il tarım müdürlüklerince denetlendiğini ve tüketicilerden şikâyet almadığını kaydetti. Sektörün kayıt dışı ile savaşa önem verdiğine temas eden Bozdağ, şunları paylaştı: “Suriyelileri, Afganları kayıt altına almak için mücadele ediyoruz. Türkiye’de kayıt dışılık oranı yüzde 40 ila 45. Bu oran toplu yemek sektöründe yüzde 20. Elbette rekabetin yoğun olduğu yerde kaçak göçeğin önüne geçemiyorsunuz. Ama şu muhakkak kayıt dışını yenebilen, kontrol edebilen bir sektörüz. Şu da muhakkak bu anlamda daha önemli adımlar atacağız.”

ÇOCUKLARI TOSTTAN VE HAMBURGERDEN KURTARALIM

Kamu ortaklı projelerde yer almanın da kendileri için hayati önemde olduğunun altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti: “Çocuklarımıza ve gençlerimize dönük bir projemiz var. Okuyan 16 milyon evladımızın ev yemekleriyle beslenmesini, tosttan ve hamburgerden kurtarılmasını öngören projemizi Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ile de paylaştık. Bu çalışma ile gelir durumu ne olursa olsun çocukları aynı ortamda buluşturup, ilkokuldan sosyal barışı temin etmeyi hedefliyoruz. Yine çocukları obeziteden kurtarıp 20 milyar dolarlık ilaç faturasının ve kalp damar şikâyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Tabii ekonomide yerimizi ve önemimizi arttırmak bizim için mühim. Sektörde 400 bin eleman istihdam etmek, ürün tedarikimizi arttırmak gibi hedeflerimiz var.

Öte yandan; bu dönemde kamu kurumlarına hizmet vermeye, kışlalara ve hastanelere yemeklerimizi sunmak gibi dönük çalışmalarımız var. Çalışmalarımız başarılı olursa sektörümüz yüzde 15 oranında büyür.”

Yemek satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Bu arada gıda mühendisleri ve diyetisyenler toplu yemek satan alan firmalara denetim uyarıları yaptı. Bu uyarılar şöyle:

-Fiyat araştırmaları yapılmalı.

-Yiyeceklerin taşınma ve saklanma koşulları takip edilmeli.

-Toplu yemek şirketlerinin gıda denetim belgeleri talep edilmeli.

-Hammaddelerin üretimine onay verilip verilmediği kontrol edilmeli.

-Mönü formatlarının çalışanlara uygunluğu ele alınmalı.