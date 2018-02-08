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Şirket kurma maliyeti 500 lira azaldı

Yapılan tek bir düzenlemeyle şirket kurma maliyetleri 500 lira düşürüldü.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:07
Şirket kurma maliyeti 500 lira azaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen yatırım ortamı tasarıyla, fiber optikten meralara kadar birçok alana yeni kurallar getirildi. Komisyonda kabul edilen maddelerle, şirket kurarken notere gitme zorunluluğu kaldırıldı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şirket kurarken Rekabet Kurumu’na gitme, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitme, adrese yoklamaya gelme gibi yükümlülükleri de ortadan kaldırdıklarını belirterek şöyle devam etti: “Ticaret sicil müdürlüklerinde, bu işlerin hepsini yapılabilir hâle getiriyoruz. Açılış sırasında fiziki ortamda tutulacak defterlerin, kuruluştaki onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesini sağlıyoruz, noterleri aradan çıkarıyoruz. Bunun için ticaret sicili müdürlükleri ilave bir para almayacaklar, oysa notere gittiğinizde, başlangıçtaki kuruluş ve daha sonraki defter onayı için aşağı yukarı ortalamada 500 TL’ye yakın da bir para harcamak zorundasınız, bunu ortadan kaldırıyoruz.”

FİBER OPTİK KAZILARI

Komisyonda kabul edilen tasarı, fiber optik kazılarını da yakından ilgilendiriyor. Fiber optik kazılarında belediyelerle iletişim operatörlerinin sık sık karşı karşıya gelmesinin ve her ilde farklı düzenlemelerin olmasının ardından, bu alanda atılacak adımlar ve verilecek izinler kurala bağlandı. Buna göre, altyapı kazı izinleri için belediyeden altyapı kazı izin belgesi alınması zorunlu olacak, bu başvurular ise 15 gün içinde sonuçlandırılmak zorunda olacak. Kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde ise kazıyı yapanlar tarafından söz konusu alan eski haline getirilecek. İzinsiz kazılarda da ceza uygulanacak.

Meralara baz istasyonu kurulabilmesine yönelik düzenleme de komisyonda kabul edildi. Muhalefet vekillerinin, meraların sürekli amacı dışında kullanıldığı eleştirilerine yanıt veren Akdağ, “Yani evet mera, kıymetli bir şeydir ama o merada yaşayan, o meranın etrafında yaşayan, hayvancılık yapan insanların telekomünikasyondan, hat ta geniş banttan yararlanmaları, telefon ve geniş banttan yararlanma ihtiyaçları da çok önemlidir” dedi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:07
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  5. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
  6. Sosyal Güvenlik Kurumu
  7. Ticaret sicil müdürlükleri
  8. altyapı kazı
  9. belediye
  10. baz istasyonu

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