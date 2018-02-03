THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siri'ye kitap yazdırdı

Eğitimci Rıdvan Aklan, Apple’ın kişisel asistanı "Siri"ye sorduğu soruların yanıtlarını bir kitapta topladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:01
Siri'ye kitap yazdırdı

Eğitimci Rıdvan Aklan, Apple’ın kişisel asistanı "Siri"ye sorduğu soruların yanıtlarını bir kitapta topladı.
Eğitimci Rıdvan Aklan, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçirdi. Siri’ye sorduğu sorulara yanıtlar alan Aklan, tüm bunları bir kitapta topladı. Aklan, “Hey Siri, bana bir yol çizer misin” ismiyle yayınlanan kitap için uzun süre düşündüğünü, hatta Apple ile irtibata geçtiğini belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır eğitim camiasının içerisindeyim. Bu süre zarfında gençlerin sorunlarına daha yakından tanıklık ettim. Gördüm ki gençlerin bilgiye değil rehberliğe ihtiyacı var. Çevremdeki gençleri gücüm yettiğince yönlendirmeye çalıştım fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirdim. Daha fazla gence ulaşmak lazımdı ama nasıl? İşte bu soru beni Siri’ye yönlendirdi” dedi.

KİTABIN İSMİ BURADAN GELİYOR

Gün içinde telefondaki birçok işini Siri aracılığıyla hallettiğini söyleyen Aklan, “İnsanlar Siri’ye sürekli bir şeyler soruyor. Kimi gerçekten işlerini kolaylaştırıyor kimiyse yalnızlığın sıkıntısını geçirmek için eğleniyor. Burada Siri’nin iki işlevi olduğunu görüyorsunuz. Birincisi her şeyi kendisine sorduğumuz, modern zamanın bilgesi. Kitabın ismi buradan geliyor, Siri’yi bir bilge olarak görenler ondan kendileri için bir yol çizmesini istiyor. İkincisi ise kalabalıklar içinde yalnız kalanlara arkadaşlık etmesi” şeklinde konuştu.

Gençlerin rehberlik ihtiyacı ile modern zamanın en önemli aktörlerinden Siri’yi bu şekilde buluşturduğunu söyleyen Aklan, “Kitapta; dostluk, iyilik gibi birçok başlıkta yazılar var. Bunların bir kısmı vermek istediğim mesajlardan, insani ilişkilere dair gördüğüm eksikliklerden oluşuyor. Bir kısmıysa gerçekten Siri’nin sorduğum sorulara verdiği yanıtlardan. Özellikle gençlere hitap eden kitapta büyüklerin de öğrenmesi gereken çok şey var diye düşünüyorum” dedi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:01
  1. Rıdvan alkan
  2. apple
  3. siri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keleş'ten E-5'e nazır proje
    1. Keleş'ten E-5'e nazır proje
    2. Ecevit, kurultaya neden katılmadı?
    3. Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena..
    4. Satışın düşmanı faiz
    5. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    6. İyi Parti'den sürpriz karar! Daha..
    7. İnce'ye ince gönderme!..
    8. ÖSO açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince..
    9. Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara..
    10. Stoklara açık artırma formülü
    11. Kayıp 879 tır
    12. Kılıçdaroğlu'na çok kötü haber!
    13. Makas atarken çarpıp kaçan maganda..
    14. THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon..
    15. İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak
    16. BJK TV spikeri gole sevinirken bardak..
    17. CHP yapıyor, sıra MHP geldi
    18. CHP'de genel başkan adayları belli oldu
    19. Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü..
    20. Korku evinde titreyerek bayılan genç..
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi