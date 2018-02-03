Siri'ye kitap yazdırdı

Eğitimci Rıdvan Aklan, Apple’ın kişisel asistanı "Siri"ye sorduğu soruların yanıtlarını bir kitapta topladı.

Eğitimci Rıdvan Aklan, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçirdi. Siri’ye sorduğu sorulara yanıtlar alan Aklan, tüm bunları bir kitapta topladı. Aklan, “Hey Siri, bana bir yol çizer misin” ismiyle yayınlanan kitap için uzun süre düşündüğünü, hatta Apple ile irtibata geçtiğini belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır eğitim camiasının içerisindeyim. Bu süre zarfında gençlerin sorunlarına daha yakından tanıklık ettim. Gördüm ki gençlerin bilgiye değil rehberliğe ihtiyacı var. Çevremdeki gençleri gücüm yettiğince yönlendirmeye çalıştım fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirdim. Daha fazla gence ulaşmak lazımdı ama nasıl? İşte bu soru beni Siri’ye yönlendirdi” dedi.

KİTABIN İSMİ BURADAN GELİYOR

Gün içinde telefondaki birçok işini Siri aracılığıyla hallettiğini söyleyen Aklan, “İnsanlar Siri’ye sürekli bir şeyler soruyor. Kimi gerçekten işlerini kolaylaştırıyor kimiyse yalnızlığın sıkıntısını geçirmek için eğleniyor. Burada Siri’nin iki işlevi olduğunu görüyorsunuz. Birincisi her şeyi kendisine sorduğumuz, modern zamanın bilgesi. Kitabın ismi buradan geliyor, Siri’yi bir bilge olarak görenler ondan kendileri için bir yol çizmesini istiyor. İkincisi ise kalabalıklar içinde yalnız kalanlara arkadaşlık etmesi” şeklinde konuştu.

Gençlerin rehberlik ihtiyacı ile modern zamanın en önemli aktörlerinden Siri’yi bu şekilde buluşturduğunu söyleyen Aklan, “Kitapta; dostluk, iyilik gibi birçok başlıkta yazılar var. Bunların bir kısmı vermek istediğim mesajlardan, insani ilişkilere dair gördüğüm eksikliklerden oluşuyor. Bir kısmıysa gerçekten Siri’nin sorduğum sorulara verdiği yanıtlardan. Özellikle gençlere hitap eden kitapta büyüklerin de öğrenmesi gereken çok şey var diye düşünüyorum” dedi.