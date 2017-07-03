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Siri'nin son sözleri!

Akıllı saat kategorisindeki satışlarıyla Apple’ın yüzünü güldüren Watch modelini internetin fenomen karıştırıcısında Siri’yle sohbet ederken parçaladılar.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:04
Siri'nin son sözleri!

YouTube’da neredeyse ellerine geçirdikleri her popüler cihazı veya ilginç nesneyi ürettikleri karıştırıcıda parçalayan fenomen şirket ellerine geçirdikleri Apple Watch’u Blendtec’e atarak “bakalım karışacak mı?” sorusuna cevap veriyor.

Daha önce iPhone modellerini acımasızca parçalayan Blendtec ekibi Apple ürünlerini ayrı bir hazla karıştırıcılarına (blender) atarak harcıyor.

Büyük-küçük demeden iPhone ve iPad parçalayan Blendtec’in Apple Watch’u karıştırıcıya atmadan önce Siri ile sohbeti de dikkat çekici bir diyalog içerirken Siri’nin son sözleri başarılı bir prodüksiyon çalışması oluşturuyor.

Blendtec kurucusu Tom Dickson’ın Siri ile keyifli sohbetinin yanı sıra videonun sonunda izleyenleri daha büyük bir sürpriz bekliyor. Apple’ın geçtiğimiz haftalarda Tim Cook tarafından nihayet doğrulanan otomobilini gözüne kestiren Dickson’ın başladığı çalışmalar izleyicileri ciddi olup olmadığı konusunda arada bırakacak cinsten…

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:04
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