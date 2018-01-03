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Şirin Payzın'dan komik çıkış: Özür borcu var

CNN Türk'te Mahir Ünal'ı konuk eden Şirin Payzın, hükümetin 'Gezi zekalı' olarak bilinen sözde gazetecilere özür borcu olduğunu savundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
Şirin Payzın'dan komik çıkış: Özür borcu var

CNN Türk'te Ne Oluyor programını sunan Şirin Payzın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ı konuk etti.

İran'da çıkan olayların masaya yatırıldığı programda; Şirin Payzın, 2013 yılında çıkan Gezi kalkışmasını hatırlattı.

ÖZÜR BORCUNUZ VAR

O dönemde Gezi Parkı'na giden gazetecilerden biri olduğunu hatırlatan Payzın, "Hükümet olarak o dönem sizi uyaran ve 'Gezici' ilan ettiğiniz gazetecilere bir özür borcunuz var." dedi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
  1. şirin payzın
  2. Mahir Ünal
  • KocasolakKocasolak5 dk önce
    Asıl o gezi zekalıların özür borcu var, irana bakın, brezilyada neler oldu bi bakın.
  • halilhalil6 dk önce
    Ben olsam böyle konusanı olan bir kanalla yapacagım mülakatı yarıda bırakırdım
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu6 dk önce
    ...neyin borcu sizin gibilerin yüzünden ülke kaç TL zarara uğradı siz özür dileyin ve borcunuzu ödeyin
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