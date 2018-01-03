Şirin Payzın'dan komik çıkış: Özür borcu var
CNN Türk'te Mahir Ünal'ı konuk eden Şirin Payzın, hükümetin 'Gezi zekalı' olarak bilinen sözde gazetecilere özür borcu olduğunu savundu.03 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
CNN Türk'te Ne Oluyor programını sunan Şirin Payzın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ı konuk etti.
İran'da çıkan olayların masaya yatırıldığı programda; Şirin Payzın, 2013 yılında çıkan Gezi kalkışmasını hatırlattı.
ÖZÜR BORCUNUZ VAR
O dönemde Gezi Parkı'na giden gazetecilerden biri olduğunu hatırlatan Payzın, "Hükümet olarak o dönem sizi uyaran ve 'Gezici' ilan ettiğiniz gazetecilere bir özür borcunuz var." dedi.