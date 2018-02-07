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Şirin Payzın kovuldu mu? Resmen açıkladı

Şirin Payzın, CNN Türk’ten kovulup kovulmadığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:57
Şirin Payzın kovuldu mu? Resmen açıkladı

Doğan Grubu’nda Şirin Payzın’ın kovulmasının gündeme geldiği süreçte yaşananlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

“Ne Oluyor?” programının sunucusu Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündemdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Payzın Twitter’dan şu ifadeleri kullandı:

“Ne oluyor programı hakkında ortaya atılan iddialar. Gerçekleri yansıtmamaktadır. Ne iddialara adı karıştırılmaya çalışılan meslektaşlarımızın, ne de siyasetçilerin bu konuya dahli var. biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu akşam ne oluyor saat 21 de…”

Odatv

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:57
  1. Şirin Payzın
  2. Doğan Grubu

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