Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar

Irak Hizbullah Ketibeleri’nin, Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Müseyyib bölgesinde sivil mıntıkalara baskın düzenleyerek onlarca Sünni göçmeni kaçırdığı rapor edildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:36
Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar

Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre Irak Hizbullah milisleri, Müseyyib bölgesindeki evlere baskın düzenledikten sonra 62 Sünni göçmeni tutuklayarak kaçırdı. Kaçırılan göçmenlerin nereye götürüldüğü bilinmezken güvenlik güçlerine açıklama yapan görgü tanıklarının, “Hizbullah milisleri baskın düzenlediği evlerdeki değerli eşyalara da el koydu.” dediği aktarıldı.

Öte yandan milisler tarafından baskın düzenlenen bölgelerin, polis noktalarına yakın olduğu yine görgü tanıkları tarafından kaydedildi. 

MepaNews

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:36
  1. Müseyyib
  2. IRAK
  3. HİZBULLAH
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti diye görevden aldı
    1. Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı..
    2. Katar'dan müjdeli haber! Ablukacılarla..
    3. Meclis, 15 Temmuz raporunu tamamladı
    4. ANKA’dan PKK'ya ilk darbe!
    5. Reis filminin yapımcısından skandal..
    6. Galatasaray maçı öncesi Östersunds..
    7. Seyşeller'den gelen heyet tek tek..
    8. Gerçekleşirse Türkiye'yi uçurur! Tam..
    9. Afişler üzerinden kirli kampanya!
    10. Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir..
    11. AK Partili vekilden Srebrenitsa mesajı
    12. Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli..
    13. Türk bayrağını indirmek isteyen kişi..
    14. Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar
    15. Muhaliflerden flaş Esed çıkışı!
    16. 113 yaşında 15 Temmuz nöbeti
    17. Darbe Komisyonu raporu tamamladı
    18. 'Hindi eti alınan firma da incelenecek'
    19. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kare!
    20. İskenderun’da demokrasi nöbeti başladı
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti