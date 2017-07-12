Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar

Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre Irak Hizbullah milisleri, Müseyyib bölgesindeki evlere baskın düzenledikten sonra 62 Sünni göçmeni tutuklayarak kaçırdı. Kaçırılan göçmenlerin nereye götürüldüğü bilinmezken güvenlik güçlerine açıklama yapan görgü tanıklarının, “Hizbullah milisleri baskın düzenlediği evlerdeki değerli eşyalara da el koydu.” dediği aktarıldı.

Öte yandan milisler tarafından baskın düzenlenen bölgelerin, polis noktalarına yakın olduğu yine görgü tanıkları tarafından kaydedildi.

MepaNews