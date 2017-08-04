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Sırbistan'dan Katar'a destek

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, resmi ziyaret çerçevesinde Belgrad'da bulunan Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'yi kabul etti.

04 Ağustos 2017 Cuma 20:04
Sırbistan'dan Katar'a destek

Sırbistan Başbakanı Brnabic, resmi ziyaret kapsamında Belgrad'da bulunan Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'yi kabul etti.

Sırbistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Brnabic ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Körfez krizinin tek çözüm yolunun diyalog olduğu ve Sırbistan'ın bu diyaloğu sürdüreceği bildirildi.

Sırbistan'ın Katar'la iyi bir iş birliğine sahip olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirileceği vurgulandı.

Al Muraikhi de haziran ayında başbakanlık görevine getirilen Brnabic'i tebrik etti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 20:04
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