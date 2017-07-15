Sırbistan'da camiler Türkiye için doldu

Sırbistan'daki camilerde cuma namazında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dua edildi, hutbelerinde darbe girişimi kınandı, Müslüman için en önemli değerlerden birinin kardeşine sahip çıkması olduğu vurgulandı.

Sırbistan İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Sead Nasufovic, başkent Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camisi'nde Türkçe okuduğu cuma hutbesinde, hain darbe girişiminin Türk halkının verdiği mücadele sayesinde başarısız olduğunu söyledi.

Sırbistan İslam Birliğinin her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Nasufovic, "Bu hain terör saldırısını kınıyor, darbe girişiminde şehit olan Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ'da dua ve yürüyüş

Öte yandan, Karadağ'daki tüm camilerde de cuma namazının ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Boşnak nüfusun yoğun olduğu Rozaje şehrindeki Sultan II. Murat Camisi'nde şehitler için hatim duası yapıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, camideki konuşmasında, vatan hainlerinin o gece kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını ve amaçlarının Türkiye'nin, Türk halkının ve demokrasinin parlak geleceğini yok etmek olduğunu belirtti, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik sergilediğini söyledi.

O gece şehit düşenlerin ve gazi olanların cesaretleri ve sadakatleriyle adlarını tarihe yazdırdıklarını kaydeden Galip, "Onlar şüphesiz gönlümüzde ayrı bir yere sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

Cuma namazının ardından Rozaje şehir meydanında bir araya gelen Türk kurumlarının temsilcileri ve Karadağlı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart ile "Türkiye için nöbet" yürüyüşü gerçekleştirdi.







