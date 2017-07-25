Sırbistan'da büyük operasyon... 251 gözaltı var...

Sırbistan genelinde silah kaçakçılarına karşı düzenlenen "Ares" kod adlı polis operasyonunda 251 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, suç örgütlerine yönelik Sırp polisinin ülke genelinde beş gündür sürdürdüğü operasyon kapsamında, 251 kişinin gözaltına alındığı, 367 kişi hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Savcılık, polis ve istihbarat birimlerinin iş birliğinde düzenlenen operasyonda, ikisi otomatik 66 tüfek, 44 tabanca, 6 el bombası ve kilolarca patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda ülkenin doğusundaki Zajecar'da yasa dışı silah ve mühimmat üretimi yapılan bir imalathanenin de bulunduğu belirtildi.

Aynı operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik de baskınlar yapıldığı, 27 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyon hakkında değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, polis teşkilatı için hiç kimsenin "dokunulmaz" ve "ulaşılmaz" olmadığını vurguladı.