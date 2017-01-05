Sıradaki 'Guantamo Zalimi' Trump!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, İslam ülkelerinde esir alınan müslümanların insanlık dışı vahşi işkencelere tabi tutulduğu Guantanamo ile ilgili skandal açıklamada bulundu. Guantanomo'daki mahkumların serbest bırakılmasının bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Trump Amerikan emperyalizminin kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı

Sıradaki 'Guantamo Zalimi' Trump!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 06:30
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ABD'nın 45.Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Trump mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

OBAMA KAPATMA SÖZÜNÜ TUTMADI

Barack Obama, seçim kampanyasında, ABD'nin kendi toprakları dışında, özellikle Irak ve Afganistan'da yakaladığı ve "radikal İslamcı terörist olarak" etiketleyip Amerikan standartları dışında, her türlü işkencenin geçerli olduğu gayriinsani koşullarda tuttuğu Guantanamo kampını kapatma sözü verdi fakat bu sözünü tutmamıştı

Yıllık maliyeti 445 milyon doları bulan cezaevinin kapatılmasını isteyen Obama, 2009'da göreve geldiğinde Guantanamo'da 245 olan tutuklu sayısını anca 60'a indirebildi.

Obama'nın başkanlığı bırakacağı 20 Ocak 2017'ye kadar 20 tutuklunun daha aklanmalarının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

 
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