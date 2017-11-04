Sırada Kanal İstanbul var

Önümüzdeki 6 ay içinde temelleri atılacak projeyle ilgili fizibilite çalışmalarında sona gelindi. Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yürüttüğü 2011 senesinde ‘Çılgın proje’ olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi kapsamında, projenin muhtemel geçiş noktaları ise hâlâ spekülasyon konusu. Gündeme getirilen geçiş güzergâhı üzerinde bulunan özellikle Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde arsa fiyatları oldukça oynak seyrediyor.



2018 YILI BAŞINDA TEMELİ ATILIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Sırbistan’da yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesinden bahsetmesi emlak sektörünü daha da hareketlendirmişti. Erdoğan, Sırbistan ziyaretinde Kanal İstanbul Projesi’nin temelinin 2018 yılı başında atılacağını belirttiği açıklamasında "İstanbul Boğazı’na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yılsonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız" dedi.

TEDBİR ALINMASI ŞART

2011’de dev projenin açıklanmasının hemen ardından özellikle Silivri ve Çatalca bölgelerinde 20 bin lira olan arsa dönümlerinin fiyatları 900 bin liraya kadar yükselmişti. Uzmanlar son 2 yılda ise Kanal İstanbul güzergâhındaki arsa fiyatlarının geometrik bir tarzda dört kata kadar artış gösterdiğini ifade ediyorlar. Normal fiyatlarından kat be kat yüksek bir fiyata satış yapmaya çalışan rantçılara karşı uzmanlar önleyici bir tedbirin alınmasının önemine vurgu yapıyorlar.

DEV PROJE NEREYE YAPILACAK?

Gazetemizin ekonomi müdürü ve Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Canıtatlı, 2013’te kaleme aldığı yazısında ‘’Gittim, gördüm, tartıp ölçtüm ve açıklıyorum’’ diyerek mega projenin beklenenin aksine Silivri’den değil Kayabaşı üzerinden Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin kesişme noktasından geçeceğini belirtmişti. Canıtatlı, Kanal İstanbul’un başlangıç noktasının Küçükçekmece Gölü olduğunu ve kanalın Sazlıdere aksından devam ederek Karadeniz ile bitişeceğini ifade ettiği yazısında söz konusu ilçelerdeki arazinin büyük bir bölümünün kamuya ait olduğuna dikkat çekerek bu sonuca nasıl ulaştığını şu şekilde açıklamıştı;



Altınşehir beklemede



"Kanal aksında yer alan arazilerin büyük bir bölümü hazineye aittir. Şahintepe, Güvercintepe ve Altınşehir’in de içinde bulunduğu toplam 44 Bin 442 dönüm alan ‘Rezerv Yapı Alanı’ içine alındı. Bölgede Kayaşehir’de TOKİ tarafından inşa edilmiş ve edilmekte olan 65.000 konut ve Kiptaş tarafından tamamlanmış birçok proje bulunuyor. İlk kararda Şahintepe, Güvercintepe ve Bahçeşehir kapsam alanında değilken, bu bölgeler daha sonra alınan kararlarla rezerv yapı alanları kapsamına eklendi.



KİPTAŞ, yıllar sonra büyük bir proje ile Bahçeşehir’de Kanal İstanbul’a en yakın noktada Vaditepe projesini inşa etti.



Son hazırlıklar yapılıyor



Çevre ve Şehircilik Bakanı bölgede incelemelerde bulundu. Bakanlık bürokratları, masalarına konan raporları ciddi bir şekilde inceledi, analizlerini yaptı. Özellikle projenin maliyetini Silivri –Çatalca aksıyla kıyasladı… Vee ortaya daha düşük bir maliyet çıktı. Başbakan’ın helikopterle 3. Havaalanı bölgesini keşfi sırasında söz konusu komşu bölge de tarama alanı içindeydi.Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy hattında bulunan tüm plan ve projeler, ilgili belediyeler ve kurumlar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Uzmanların açıklamaları bu görüşlerimizi fazlasıyla destekliyor. İstanbul’un eşyükselti haritası incelendiğinde, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Baraj Gölü ve Durusu Baraj Gölü’nün doğu bölümünün hazır bir kanal güzergahı oluşturduğunu ve bu hattın en az kazı, taşıma ve dolgu gerektirecek hat olduğu dile getiriliyor.



Güvercintepe, Ziya Gökalp, Başak ve Başakşehir Mahalleleri ile Sanayi Bölgesi ve Kayaşehir bölgesinin kanalın doğusunda kalacak. Şahintepe, Tahtakale (Ispartakule) ve Bahçeşehir Mahalleleri ise batısında kalacak. Kısacası kanal Altınşehir’in içinden geçecek…’’

Fiyatlar tavan yaptı

Projeden önce değeri oldukça düşük olan bölgedeki arsa metrekareleri projenin açıklanmasından bu yana yüzde 114 artış gösterirken kiralar ise yüzde 125 arttı. Yapılan yatırımlarla bu ilçelerdeki araziler değerlerini katladı. Emlak fiyatlarının yüzde yüz artış gösterdiği Sultangazi’de satılık metrekareleri son üç yılda bin 400 liradan 3 bin liraya kadar yükseliş kaydetti. Kiralar ise 5 bin liradan 9 bin liraya çıktı. Proje kapsamına giren diğer bir ilçe Arnavutköy’de 2 bin 100 liradan başlayan konut metrekareleri yine bu son 3 yıllık periyotta 3 bin 500 liraya kadar ulaştı. Bahçeşehir’de ise yaklaşık 2 bin 100 liradan 4 bin 900 liraya, Başakşehir’de de 2 bin 900 liradan 5 bin 500 liraya kadar çıkmış durumda.