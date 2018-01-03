Sıra yer tespitinde

NEVZAT ORBAY/YENİ AKİT Yerli otomobil üretimine öncülük edecek ‘babayiğit’ler şirketi Nisan ayında kurmuş olacak, 2017 yılında belirlendi. Şimdi gözler, üretimin nerede yapılacağına çevrildi.

Türkiye, önümüzdeki döneme, mega projelere imza atmaya hazırlanıyor. Kanal İstanbul ile Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından üçüncü kez bağlayacak olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli gibi yerli otomobil projesi de Türkiye’ye çağ atlatacak. Şimdiden 20’ye yakın il, yerli otomobile ev sahipliği yapmak için yarışıyor. Yerli otomobil fabrikasının nerede kurulacağına ise üretim ve pazarlama konusunda illerin sahip oldukları avantajlar belirleyecek.

İşte otomobil fabrikasına ev sahipliği yapmak isteyen iller:

Gaziantep: Cazibe merkezi

Sanayi kültürü bulunan Gaziantep ise istekli talipliler arasında yer alıyor. Yatırım yeri sorunu bulunmayan Gaziantep, büyük organize sanayi bölgeleri ile öne çıkıyor. Aynı zamanda Amanos Tüneli’nin bitmesiyle Mersin Limanı’na yakınlığı da oluşacak.

Kocaeli: Batı’ya açılan kapı

Otomotiv sektörü dediğinde akla gelen ikinci bir isim ise Kocaeli. Türkiye’nin otomotiv sektörü açısından güçlü illerinden birisi olması ve limanlara yakınlığı avantaj elde etmesini sağlıyor. Eleman konusundaki avantajı ve dış pazarlara yakınlığı da öne çıkmasına yardımcı oluyor.

Erzurum: İstihdam bekliyor

Erzurum da yerli otomobil üretiminin yapılması konusunda oldukça istekli iller arasında yer alıyor. Erzurum OSB Başkanı Zafer Ergüney, “Bu yatırım sanayiye doymuş bölgelerde değil, Erzurum’da yapılmalıdır” dedi. OSBÜK toplantısı ile konu gündeme taşınmış ve talip olduklarını açıklamışlardı.

Sakarya: Ulaşımın merkezi

Kuzey kısmında hazır yer imkanı bulunan Sakarya da yerli üretime talip. Yan sanayi için alanı olması, otomotiv yatırımları ve ulaşım hatlarına yakınlığı ile elinde avantaj bulunan iller arasında. Aynı zamanda mesleki branşlarda öğrenci sayısının yüksek olması da artı yönlerdendir.

Aksaray: 500 hektarlık alan

Aksaray ise 500 hektarlık alanı ücretsiz vereceğini belirterek üretime talip olan iller arasında yer alıyor. Limanlara uzak olmaması, altyapı sorununun bulunmaması ve coğrafyasının düzlüğü ile öne çıkıyor. Ayrıca Mercedes Kamyon ve Brisa Bridgestone fabrikaları da Aksaray’da bulunuyor.

Düzce: Önemli konuma sahip

Düzce de yerli otomobil üretimi için değerlendirilecek iller arasında yer alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’nin ölçek olarak büyük olmadığını ve geniş arazilerinin bulunmadığını söyledi. Buna karşın arazisinin çok kıymetli olduğunu ve çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle Düzce’nin ikinci fazla değerlendirileceğini söyledi.

Denizli: Sanayi bölgesi

Alternatif ulaşım yolları ile Denizli de yerli otomobil üretiminin taliplilerinden. Ulaşım yollarına ek olarak ülkenin her köşesine kolayca ulaşım sağlayabilecek olması ve sanayi bölgesi de avantajlı yönlerinden.

Kütahya: Yan sanayide öne çıkıyor

Son dönemde yatırım alanları arasında yer alan Kütahya da yerli otomobil üretmeye aday illerden birisi. Ayrıca otomotiv yan sanayi şirketleri ile öne çıkıyor.

Konya: ar-ge merkezi

Yatırım için yer imkanı sunan illerden birisi de Konya. Coğrafi özelliklerinin ve bölgenin merkezi konumunun yanı sıra yeni yatırımlarla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesinin doğuyor olması Konya’nın en büyük avantajıdır. Ar-Ge yatırımları ile yetişmiş insan gücünün bulunması sayesinde de öne çıkıyor.

Adana: Hammadde deposu

Otobüs, midibüs, kamyon ve kamyonet üretimi olan Adana, yerli otomobil için ilk taliplerden birisi. Limanlara 1 saat uzakta olması, Osmaniye’de demir–çelik sektörünün gücü ve üniversitelerin otomotiv çalışmaları, Adana’nın avantajlı yönlerini oluşturuyor.

Mardin: Ortadoğu’ya yakın

Mardin, Ortadoğu’ya yakın olması ile yerli otomobile talip iller arasında yer alıyor. Aynı zamanda binlerce dönüm alanı da mevcut.

Diyarbakır: Tobb’a dosya sundu

TOBB’a gerekli dosyaları sunan Diyarbakır ise üretime ev sahipliği yapma konusunda oldukça istekli. DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, Cumhurbaşkanının sürprizleri sevdiğini ve bir sürpriz yaparak Diyarbakır’ı seçebileceğini ifade ediyor.

Sivas: Her türlü desteğe açık

Bedelsiz arsa temini sunan Sivas, yerli otomobil üretiminin istekli illerindendir. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın; altyapıyı hazırlayabileceklerini ve raylı sistemi fabrika alanına kadar ulaştırabileceklerini açıkladı. Yatırımcının neye ihtiyacı olursa Sivas olarak destek çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

İzmir: Lojistik avantajı yüksek

Sanayi konusunda önemli illerimizden olan İzmir de talipliler arasında. Lojistik avantajları yüksek olan ve demir – çelik üretimi bulunan İzmir, en yakın adaylardan birisidir. Aynı zamanda otomotiv sektörü yatırımları, eleman açısından avantajları da bulunuyor. Aliağa Bölgesi üretim için yatırım yeri sunuyor.

Bursa: Sektörün kalbi

Türkiye’de otomotiv sektörü denildiğinde ilk akla gelen illerin başında Bursa geliyor. Otomotiv sanayisinin merkezi olması, güçlü yan sanayi altyapısının bulunması en önemli avantajlarından. Aynı zamanda oto test merkezi yatırımları ile limanlara yakınlığı, yerli otomobil fabrikasının en güçlü taliplerden olmasını sağlıyor.

Elazığ: Motor üretimine talip

Yerli otomobilin motorlarını Elazığ yapmak istiyor. Sezgin Motor Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezgin, şu anda günlük 500 adet motor üretebilme kapasitelerinin bulunduğunu söyledi. Tam kapasite çalıştıklarında ise günlük olarak bu rakamın 1400’e çıkabileceğini, ayda ise 40 bin motor üretebileceklerini dile getirdi.

Kayseri: Bölgenin ticaret merkezi

Kayseri ise yerli otomobil için 1 milyon metrekarelik arsa imkanı sunuyor. Ticaret ve sanayi kültürünün bulunduğu Kayseri; üniversiteleri, liseleri ve yüksekokulları ile avantajlı görünüyor. Ayrıca 12 il için ticareti faaliyet merkezi olması da büyük bir artı olabilir.

Eskişehir: Tecrübe sahibi

İlk yerli otomobil Devrim’e evsahipliği yapan Eskişehir, yeni yatırım için de hazır. Yeni fabrika için 5 milyon metrekarelik alan tahsisi yapmak mümkün. Bölgedeki uçak pistinin testlere uygun olması ve ihracatta teknoloji oranının en yüksek il olması avantajlı yönlerinden. Ayrıca motor mükemmeliyet merkezi ve üniversitelerinin sektöre aşina olmasıyla öne çıkıyor.

Hatay: Çelik üretim merkezi

“Çelik ve yan sanayi bizde” diyen Hatay da talipliler arasında yer alıyor. Sektöre yabancı olmayan Hatay, limanları ve iki üniversitesi ile talip iller arasında olduğunu açıkladı. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder, deniz ulaşımında İskenderum Körfezi’nin büyük bir rol oynadığını hatırlattı. Aynı zamanda Türkiye’de ilk 500’e giren sanayi kuruluşlarının 16’sına sahip olduklarını söyledi.

Ankara: Teknopark merkezi

Başkent de yerli otomobil üretimine ev sahipliği yapmak isteyen iller arasında. Ankara, Ostim ve sanayi siteleri ile en önemli kozu elinde bulunduruyor. Aynı zamanda üniversitelerinin konuya olan yetkinliği, 8 teknoparkı, 1vw 1 organize sanayi bölgesi ve 29 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Limanlara ise kısmen uzak olması, dezavantaj olarak görülebilir.

Ankara ‘beyin’e talip

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın yerli otomobili üretecek ‘babayiğit’e, Ar-Ge çalışmaları yapacak, beyin ve yedek parçayı üretecek tedarikçi olmaya hazır olduğunu belirtti. Baran, “Ankara, üniversiteleri, 8 teknoparkı, 11 OSB’si, 29 Ar-Ge merkeziyle yerli otomobilin tüm Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilir” dedi.

“Babayiğitler bize gelsin”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, yerli otomobilin üretim yeri için talip olduklarını bildirdi. Küpeli, yaptığı açıklamada, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding yönetim kurulu başkanlarına birer mektup gönderdiklerini ve onları Eskişehir’e yatırıma davet ettiklerini belirtti.

“Her türlü katkıya hazırız”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin yerli otomobil üretimiyle ilgili her türlü teknik altyapıya sahip olduğunu belirterek, proje için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını açıkladı. Zeytinoğlu, “Başta yan sanayi olmak üzere Kocaeli’nin otomotiv endüstrisindeki birikiminden, yerli otomobil projesinin gerçekleştirilmesi sürecinde de yararlanılmalı” ifadelerini kullandı.

8 kişilik komite kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın İzmir’de kurulması için yol haritası belirlemek üzere 8 kişilik bir komite kurulmasına karar verildi” dedi. Kocaoğlu, komitenin İzmir milletvekilleriyle bir araya gelip, destek isteyeceğini söyledi. Yerli otomobil yatırımı için Aliağa, Bergama ve Kınık bölgelerinin ön plana çıkıyor.

Hem liman, hem hudut kapısı

HATAY İşadamları ve Bürokratlar Derneği Başkanı İbrahim Güder, yerli otomobilin Hatay’da üretilmesi gerektiğini savundu. Güder, “Günümüzde ve gelecekte Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinin stratejik deniz ihracat, Hatay limanlarından yapılacaktır. 6 vilayetin ve bölgemizin en yakın ihracat limanı İskenderun Körfezi olacaktır” diye konuştu.

“Ortadoğu’ya yakınız”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, yerli otomobil üretim izni alan 5 firmaya çağrı yaparak, otomobil fabrikası için binlerce dönüm alanın mevcut olduğunu belirtti. Son talep Güneydoğu’dan geldi. DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, “Cumhurbaşkanımız bazen sürprizler yapıyor. İnşallah yine bir sürpriz yaparak yerli otomobil fabrikasını Diyarbakır’a kurma kararı alır” dedi.