Sıra dışı gençlerden geleceğin bilim hareketi

Farklı ülkelerden, yaşlardan ve ilgi alanlarından öğrencileri bir araya getiren Geleceğin Bilimi Hareketi, gençleri özgürce ve beraberce akademik çalışma yapmaya yönlendiren sıra dışı bir hareket. Sinirbilimden mimariye, robotikten psikolojiye, sivil toplumdan uzaya akla gelebilecek pek çok alanda kurulan bu atölyelerde katılımcıların belirlediği ortak müfredat işlenirken yine atölye olarak belirlenen hedefler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Geleceğin Bilimi Hareketi Koordinatörü Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Muhammed İkbal Alp’in verdiği bilgiye göre bazen aynı hafta içerisinde onlarca farklı faaliyet yapılabiliyor. Örneğin uzay atölyesi gözlem yaparken, pedagoji atölyesi tanışma oyunları düzenliyor, geleneksel tedavi atölyesi alanında uzman kişiyle söyleşi yapıyor ya da sosyal değişim atölyesi mülteci çocuklara yönelik bir faaliyet yapabiliyor.

FORUM SURİYELİ ASTRONOTU AĞIRLADI

İlki 2016 yılının mart ayında düzenlenen Geleceğin Bilimi Forumu, Gelecek Akademisinde üretilen fikirlerin ve projelerin konuşulduğu, farklı alanlardan öğrencilerle akademisyenlerin eş zamanlı oturumlarda paylaşımlarda bulunduğu bir organizasyon. Suriye Hava Kuvvetlerinde görev yaparken Sovyetler Birliği’nin programı kapsamında uzaya giden ilk Suriyeli astronot Muhammed Ahmet Faris’in Forum kapsamında yaptığı konuşma gençlere ilham verdi.

GELECEK MUHAFIZLARI

Geleceğin Biliminin 6-12 yaş grubuna hitap eden projesi olan Gelecek Muhafızları, geleceğe değer katacak potansiyel öğrencileri keşfederek erken yaşlardan itibaren desteklemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz ay Muş’ta mayın tespiti yapabilen casus drone geliştiren 5. sınıf öğrencisi Mert Delibalta’yı Medipol Üniversitesine davet edip araştırmacılarla buluşturan ekip, bu yetenekli çocuklarımız için gönüllü bir mentorluk sistemi kuruyor.

MÜLTECİLER İÇİN ÇOCUK İFTARI

Geçtiğimiz günlerde mülteci çocuklara yönelik bir Çocuk İftarı düzenleyen Gelecek Muhafızları ekibinin yeni projesi bir Çocuk Olimpiyatları düzenlemek. Mahallelerde başlayıp ilçelerde devam ettirilecek olan projenin finalinde yaz sonunda Çocuk Olimpiyatlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

“BABAANNEMİZ VE ANNEANNEMİZ DE HEDEF KİTLEMİZDE”

Farklı şehirlerden İstanbul’a gelen ve burada öğrenimi devam eden gönüllülerden oluşan Gelecek Meclisi ise Geleceğin Bilimi çalışmalarının ülke çapında yaygınlaşmasında önemli bir yere sahip. Gelecek Hareketi bugüne dek 30’dan fazla şehirde gönüllü kitlesi oluşturmayı başardı. Fuarlara katılan, öğrenci yurtlarında ve üniversitelerde etkinlikler düzenleyen hareket, Anadolu’nun irili ufaklı şehirlerinde gönüllülerin bir araya gelip hayallerini paylaştığı ve aylık planlamalar yaptığı Hayal Geceleri düzenleniyor. Gelecek Meclisi İstanbul Delegesi Fatma Güngör Gelecek Hareketini şu şekilde anlatıyor: “Hedefimiz Geleceğin Bilimini her bölgeye, her şehre ve her mahalleye tanıtmak. Böylece aile meclislerinde annelerimizin kısır günlerinde bile bilim konuşulmasını hedefliyoruz. Yani babaannelerimiz, anneannelerimiz ve kuzenlerimiz de hedef kitlemizde yer alıyor.”

YAZ AKADEMİSİ BAŞLIYOR!

Temmuz ayı itibarıyla başlaması planlanan Yaz Akademisinin kayıtları devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen başvurular bir çalışma grubu tarafından değerlendirilecek ve bölgesel buluşmalar gerçekleştirilecek. Yaz Akademisi Çalışma Grubu, mümkün olan her yerde büyüklü küçüklü gruplar oluşturarak geleceğe dair ortak gündem oluşturmayı sağlıyor. Detaylı bilgi ve başvurular için geleceginbilimi.medipol.edu.tr adresinden bilgi alınabilir