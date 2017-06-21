Sır ölüm iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

22 yaşındaki Otto Warmbier, Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisiydi. Geçen yıl yılbaşında Young Pioneer Tours isimli seyahat acentası aracılığıyla turist olarak Kuzey Kore’ye gitti. Beş gün boyunca “dünyadan izole” olan bu ülkeyi gezdi. Kuzey Kore’den ayrılacağı 2 Ocak’ta ise Pyongyang’daki havaalanında uçağına binmek üzere iken tutuklandı. Warmbier’a suçunun, kaldığı oteldeki propaganda tabelasını çalarak “devlete karşı suç işlemek” olduğu açıklandı. Kameralar karşısına çıkarılan genç, “Hayatımın en büyük hatasını yaptım” diyerek “suçunu itiraf etti” ve af diledi. Ancak yargılama sonucunda Warmbier, 15 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı.

Warmbier’in tutuklandıktan kısa bir süre sonra mart ayında komaya girdiği haberleri geldi. Kuzey Kore hükümetine göre genç, gıda zehirlenmesi yaşadı ve uyku ilacı aldığı için komaya girdi. Ancak ailesi ve ABD’li yetkililer, Kuzey Kore’nin Warmbier’a tutukluk süresince fiziki şiddet uyguladığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a, Kuzey Kore’deki Amerikan vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeye getirilmesi için gerekli önlemleri alması emrini verdi. Tillerson yoğun bir diplomasi trafiğini yönetti. 6 Haziran’da ABD Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisi Joseph Yun, New York’ta Kuzey Kore’nin BM büyükelçisi Pak Kil-yon ile yaptığı görüşmede ABD’li gencin sağlık durumunun iyice kötüye gittiğini öğrendi. ABD’li temsilci Yun, 12 Haziran’da Warmbier’in güvenli şekilde tahliyesi için bir sağlık ekibiyle birlikte Kuzey Kore’ye gitti. Görüşmeler sonrasında Pyongyang yönetimi, Warmbier’i “insani gerekçelerle” serbest bıraktı.

BEYİN HASARI TESPİT EDİLDİ

Ve Warmbier, Kuzey Kore’den ayrılarak 13 Haziran’da Ohio eyaletinin Cincinati kentinde yaşayan ailesine kavuştu. Ancak 22 yaşındaki genç, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, gıda zehirlenmesi ya da dayak izine rastlamadıklarını ancak gencin beyninin geniş çaplı hasar aldığını, bu hasara neyin neden olduğunu ise belirleyemediklerini açıkladı. Önceki gün ise Warmbier, ailesinin yanı başında yaşamını yitirdi. Warmbier ailesi yaptığı açıklamada, “Oğlumuz Otto Warmbier’in hayat yolculuğunu tamamladığını üzüntüyle duyuruyoruz. Otto, döndüğünde konuşamıyordu, göremiyordu, sözlü ifadelere tepki veremiyordu. Oğlumuz Kuzey Korelilerin elinde korkunç acılar çekti” ifadeleri yer aldı. Başkan Donald Trump da acılı aileye gönderdiği taziye mesajında Kuzey Kore’deki Kim Jong-Un rejimini “zalim rejim” olarak nitelendirirken “Birçok kötü şey yaşandı, ancak en azından son anlarında onu evine getirdik ve ailesine kavuştu” dedi.

ABD’NİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Pyongyang rejiminin bu yıl sayısız füze ve iki de nükleer bomba denemesi yapması, ABD ve Kuzey Kore arasında gerginliğin artmasına yol açmıştı. ABD’li gencin ölümü, şimdi ilişkileri daha da gerdi. Kuzey Kore’ye yönelik daha fazla baskı yapılması çağrıları yükselse de bazı siyasi analistler, Kuzey Kore cezaevlerinde bulunan üç vatandaşının hayatından kaygı duyan Washington yönetiminin, diplomatik girişimleri sürdüreceğini düşünüyor.

KUZEY KORE MASUM OLABİLİR Mİ?

ABD, Kuzey Kore’yi tutukluları ‘siyasi koz’ olarak kullanmakla suçlarken, Kuzey Kore ise ABD’yi ve Güney Kore’yi ülkeye turist kılığında casus yollamakla itham ediyor. Cheong Seong-jang isimli analist Otto Warmbier’ın sağlık durumunun kötüleşmesinin Kuzey Kore’yi endişelendirdiğini söylerken, “Kuzey Kore ölmeden önce genci ABD’ye gönderdi, çünkü cansız bedenini yollasaydı, çok daha kötü bir durumda kalırlardı” dedi.