Sipahilerden DAEŞ'e 'Fırat Kalkanı' darbesi!

YENİAKİT.COM.TR - Erdoğan'ın milli seferlik çağrısı üzerine siber saldırılarını artıran Turkz Hacker Grubu Sipahiler, azılı terör örgütü DAEŞ'in Türkçe yayın yaptığı propaganda sitesine darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab operasyonunu provoke etmek isteyen Haçlı ve Siyonizm zihniyetine hizmet eden terör örgütü DAEŞ'e büyük darbe vuran Sipahiler Peygamber Efendimiz'in hadisiyle beraber çarpıcı bir de mesaj bıraktı.
Turkz Hacker Grubu, önceki ismi Secturk (Darkdevilz) daha önce de DAEŞ'in Türkçe yayın organının sesini kesmişti.
Türk hacker'lardan DAEŞ'e büyük darbe!
İşte Turkz Hacker Grubu Sipahiler'in azılı terör örgütü DAEŞ'in propaganda sitesine bıraktığı mesaj:
Kaynak: yeniakit.com.tr
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