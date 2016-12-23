Cloudflare

Sipahilerden DAEŞ'e 'Fırat Kalkanı' darbesi!

Turkz Hacker Grubu Sipahiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferbelik çağrısı üzerine Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunan karanlık güçlere ve onun kuklalarına karşı siber saldırılarını artırdı.

Sipahilerden DAEŞ'e 'Fırat Kalkanı' darbesi!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:02
Bu haber 10.267 kez okundu

YENİAKİT.COM.TR - Erdoğan'ın milli seferlik çağrısı üzerine siber saldırılarını artıran Turkz Hacker Grubu Sipahiler, azılı terör örgütü DAEŞ'in Türkçe yayın yaptığı propaganda sitesine darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab operasyonunu provoke etmek isteyen Haçlı ve Siyonizm zihniyetine hizmet eden terör örgütü DAEŞ'e büyük darbe vuran Sipahiler Peygamber Efendimiz'in hadisiyle beraber çarpıcı bir de mesaj bıraktı. 

Turkz Hacker Grubu, önceki ismi Secturk (Darkdevilz) daha önce de DAEŞ'in Türkçe yayın organının sesini kesmişti.

Türk hacker'lardan DAEŞ'e büyük darbe!

İşte Turkz Hacker Grubu Sipahiler'in azılı terör örgütü DAEŞ'in propaganda sitesine bıraktığı mesaj:

Kaynak: yeniakit.com.tr

Türk hackerlar Suriye'nin altyapısını çökertti!

PKK'ya ve İran'a Turkz Grubu'ndan büyük darbe!

Türklerden katliamcı Esed rejimine bir darbe daha!

Almanya'ya bir darbe de Türklerden!

Türk askerine saldıran Esed rejimine 'hacker' şoku!

 
EtiketlerTurkz Hacker Grubu SipahilerEl Bab operasyonuTurkz Hacker GrubuSipahiler Hacker GrubuSipahilerSipahiler hackterör örgütü daeş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Bab Operasyonu'na ilişkin, "İşin bu bölümü bitti ama…

Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…