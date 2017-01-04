Sipahiler'den Almanya'ya büyük darbe: Gizli belgeleri ele geçirdiler!

Türkiye'ye karşı cephe almış terör örgütlerine destek vermesiyle bilenen Almanya'nın Savunma Bakanlığı'na Turkz Hacker Grubu Sipahiler olarak bilinen Türk hackerlar sızdı. Türk hackerlar binlerce gizli belgeyi ele geçirdi.

Sipahiler'den Almanya'ya büyük darbe: Gizli belgeleri ele geçirdiler!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 17:11
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Mygaste.com'un haberine göre, Turkz Hacker Grubu Sipahiler gündemi sarsmaya devam ediyor. Daha önce bir çok siber operasyona imza atan Turz Hacker Grubu Sipahiler terör destekçisi Almanya'ya siber operasyon gerçekleştirdi. Sipahiler, birçok gizli belge ve yazışmaya ulaştı.

Almanya Savunma Bakanlığı'na ait binlerce gizli belge ve yazışmaları MİT'e teslim eden Sipahiler, belgelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması, Almanya'nın gizli askeri ve silah bilgileri gibi birçok önemli bilginin olduğunu bildirdi.

İşte o ele geçirilen belgelerden bazıları:

Kaynak: MyGaste.com

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