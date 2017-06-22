ŞİÖ siteleri kapatmaya başladı...

Geçen yıl Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) güvenlik birimlerinin terörizm, aşırıcılık ve bölücülük propagandası yaptığı iddiasıyla yaklaşık 100 bin internet sayfasına erişimi engellediği bildirildi.

ŞİÖ anti-terör bölgesel İcra Komitesi direktörü Eugene Sysoev Çarşamba günü konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sysoev, "2016 yılında yaklaşık 1 milyon terörizm ve aşırılık yanlısı haber ve belge yayınlayan 100 bin internet sayfası kapatıldı." diyerek bu tip sitelerin engellenmesinin terör örgütlerini durdurmadığını "ama kendilerinin bu tür yasaklamalardan da vazgeçmeyeceklerini” söyledi.

ŞİÖ 2001 yılında Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından kurulmuştu. Bu yıl 9 Haziran Astana zirvesinde Hindistan ve Pakistan bu örgüte katıldı.