Sinpaş, herkesi ev sahibi yapacak

44 yıldır gayrimenkul sektörüne özgün projeleri ve kazandırdığı ilklerle yön veren Sinpaş, yeni kampanyasıyla yine adından söz ettirecek. İstanbul'da Sinpaş Finans Şehir, Queen Bomonti, Aydos Country, Metrolife, Gökorman. Ankara'da Altınoran, Marina Ankara, Ege Vadisi ve Denizli'de Aqua City Denizli projeleri ile oluşturulan kampanya düşük taksitlerle hemen ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik; üst üste ikinci kez Süper Marka seçilmekten gurur duyduklarını, ödülün Sinpaş'ın özgün farklı kimliğini ortaya çıkarttığını belirterek şunları söyledi: "44 yıllık deneyimimiz, tecrübemiz, gayrimenkul sektörüne getirdiğimiz yenilikçi anlayış, istikrarlı büyüme ve birbirinden özel yaratıcı projelerimiz bize bu yıl da, geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin süper markası unvanını getirdi. Biz de Sinpaş olarak gururla süper bir kampanyaya imza atmak istedik. Ev sahibi olmak isteyenler aylık sabit taksitlerle ister banka kredili, ister Sinpaş bünyesindeki özel ödeme planlarıyla Sinpaş'tan diledikleri eve sahip olsunlar istiyoruz."

Sinpaş'ın gayrimenkul piyasasına yön veren tüm projelerinde geçerli olacak kampanya İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli'de ev sahibi olmak isteyenler için inanılmaz avantajar sağlıyor. 4 Mart'a kadar sürecek süper plan ile düşük tasitlerle ev sahibi olabilir veya aylık sabit tutarlarla yatırım fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ankara'yı ilklerle tanıştıran projeler; ALTINORAN ve MARİNA ANKARA

Gayrimenkulün süper markası seçilen Sinpaş, Çankaya Ankara'da hemen yaşamaya başlayacağınız Altınoran'da 3.570 TL taksitle ya da Eylül'de teslim olacak Marina Ankara'da 3.460 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Altınoran ve Marina Ankara'dan ev sahibi olacaklar, bir konut projesinde ilk kez karşılaşacakları zengin sosyal donatıları ile yaşamlarına renk katacaklar.

Başkent'te Ege rüzgârı: EGE VADİSİ

Sinpaş GYO'nun hayalleri süsleyen Ege yaşamını Ankara'ya taşıdığı projesi Ege Vadisi, Ege'ye özgü güzellikleri Ankara'ya taşıyor. Ankara'nın en gözde lokasyonlarından Çankaya'da yükselen Ege Vadisi'nde; Dikmen Vadisi'ne komşu, sıcak ve samimi bir yaşam aylık 2.750 TL'lik taksitlerle Ankaralıları bekliyor.

Sinpaş'ın En Yeni Projesi: FİNANS ŞEHİR

Sinpaş Finans Şehir, komşusu olduğu ve yürüme mesafesinde bulunan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin adeta kalbi olacak. Sinpaş Finans Şehir'in 4 ile 15 kat arasında değişen yatay mimarisi, tuğla dokuya sahip cepheleri, her dairede bulunan balkonları ile finans merkezinin hemen yanında az katlı, sıcak bir şehirli yaşam sunuyor. 1,2 milyar dolarlık bir yatırımla İstanbul'un en gözde bölgesinde küresel finans merkezinin hemen bitişiğinde hem kusursuz bir lüks yaşam hem de cadde yaşamı çok yakında gerçek olacak. Sinpaş'ın en yeni projesi Finans Şehir'de 5.240 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilir, değeri her geçen gün artan bu bölgede yatırım yapabilirsiniz.

İstanbul'un kalbi Bomonti'de mutluluğu uzaklarda aramayın: BOMONTİ QUEEN

Türkiye'nin ilk Highlife temalı evleriyle Şişli-Bomonti'de yükselen Queen Central Park; İstanbul'un kültür, sanat, eğlence ve iş dünyasının yeni merkezi olan Bomonti'de konumlanıyor. Şehrin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşam alanını şık bir dekorasyonla sunan Queen Central Park'ta aylık 4.950 TL'lik taksitlerle taçlı yaşama merhaba diyebilirsiniz.

Hemen teslim doğayla iç içe bir yaşam; AYDOS COUNTRY

Sinpaş GYO'nun Aydos Ormanı'nın yanı başında hayata geçirdiği yeşillikler içindeki Aydos Country, doğayla temas halinde bir hayata fırsat sağlıyor. Ormanın yanında, doğanın içinde yaşamak isteyen aileler çocuklarını tam bir doğa dostu olarak yetiştiriyor. Hemen teslim projede, bu eşsiz yaşama sahip olmak ayda yalnızca 3.800 TL' lik taksitlerle.

Sancaktepe'de ayrıcalıklı yaşam; METROLİFE

Geniş teraslı ve bahçeli evleri, sağlık ve sporla iç içe bir yaşamsı sunan yeşil alanları, sevdiklerinizle sosyalleşeceğiniz 14.000 m2lik çarşı alanı ve meydanıyla, Sancaktepe'de ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. Bu projede yer almak için aylık 2.300 TL'lik büyük bir fırsat sizleri bekliyor.

Babil'in asma bahçelerinden sonra gökyüzüne uzanan yeşil mimari: GÖKORMAN

Doğanın kadim güzelliğinden ilham alan Sinpaş'ın, Anadolu yakasındaki projesi Gökorman ile çok özel fırsatlar ve ayrıcalıklarla dolu bir ilke imza atıyor. Çekmeköy Ormanı manzaralı Gökorman'ın; ağaçlarla çevrili katları, yeşili gökyüzüyle buluşturan özgün mimarisi, aylık 2.100 TL'lik taksitlerle yeni sakinlerini bekliyor.

Denizli'nin prestijli yaşamı: AQUA CİTY DENİZLİ

Denizli'nin yükselen yıldızı Aqua City, projenin lokasyonu, şehrin gelişme aksına paralel oluşu, projenin hem yaşam hem de yatırım değerini her geçen gün arttırıyor. Tropikal Bölgelerden gelen bembeyaz kumla oluşturulan sahil yaşamının tadını çıkartabilir, Aqua City içersinde bulunan AquaMall'da H&M, Starbucks ve Köfteci Yusuf gibi Denizli'ye ilk kez gelen mağazalar ile şehrin yeni buluşma merkezine 1.790 TL taksitle sahip olabilir, bu süper planla istediğiniz yaşama kavuşabilirsiniz.