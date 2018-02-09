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Sinpaş, 2.8 milyar Euroleague seyircisine açılıyor

İnşaat sektörünün yanısıra hayatın her alanına değer katmayı önemsediklerini vurgulayan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, Euroleague Basketbol gibi büyük bir organizasyona sponsor olduklarını, Euroleague Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu ile birlikte kamuoyuna açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:08
Sinpaş, 2.8 milyar Euroleague seyircisine açılıyor

İKİ TARAF DA MEMNUN

Türk basketbolunu yurt içinde ve yurtdışında destekleyen büyük bir kitle var olduğuna dikkat çeken Gacemer, ’’Bizim müşteri grubumuzda da böyle bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Onlarla sadece satış ofislerinde değil böyle sosyal ortamlarda da birlikte olmak istiyoruz. Bunun için iki değerli marka Sinpaş ve Euroleague Basketbol bu güzel iş birliğine imza atıyor” dedi. Euroleague Basketbol İcra Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu da, ‘Sinpaş’ın gayrimenkul dünyası kadar yeni yaşam stilini de temsil ettiğine değinerek,” İki şirket olarak inovasyon değerlerimizi paylaşıyoruz ve mükemmellik için sürekli çaba sarf ediyoruz. Euroleague olarak hem dijital ve hem de televizyon platformlarında 2.8 milyar izleyiciyi aştık. Sinpaş da Turkish Airlines ve diğer şirketler gibi Euroleague Basketbol ile iş birliği yapan firmaların arasında bugün yerini almasından memnunuz’’ dedi.

BOMONTİ’YE BASKET DOPİNGİ

Gacemer, ayrıca Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradoviç’in 2018’de Sinpaş GYO’nun iletişim faaliyetlerinin yüzü olacağını da kaydetti. Obradoviç, Boğaz’a ve Tarihi Yarımada’ya hâkim konumda yükselen ve ekim ayında anahtar teslimlerine başlanması planlanan Queen Bomonti projesi için çekilen reklam filminde rol aldı.

‘SIKI PAZARLIK YAPTIK’

‘Sponsorluk anlaşması öncesinde sıkı pazarlık yaptık’ diyen Seba Gacemer, bir yıl sonra arzu ederlerse, süresi uzatılabilecek anlaşmanın, Sinpaş GYO’nun BİST’teki yabancı hissedarları için moral kaynağı olacağı ve hisse performansına da olumlu yansıyabileceği mesajını verdi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:08
  1. Sinpaş GYO
  2. Seba Gacemer
  3. Euroleague

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