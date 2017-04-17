Sinop'un Durağan ilçesi 16 Nisan referandumunda rekor kırdı

Sinop genelinde en fazla 'evet' oyu verip rekor kıran ilçe yine Durağan oldu. Durağan ilçesi yüzde 82'lik oranla yeni anayasa 'evet' derken, Durağan'ı yüzde 78 ile Dikmen ve Saraydüzü, yüzde 77 ile Türkeli ve yüzde 69 ile de Boyabat izledi. Ayancık; yüzde 55, Erfelek; yüzde 56, Gerze yüzde 56 oranında yeni anayasaya 'evet' dedi.



SİNOP GENELİNDE YÜZDE 58



Sinop genelinde ise seçmen, Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla, yüzde 58 ile anayasa değişikliğine 'Evet' dedi. 'Hayır' oyları ise yüzde 42'de kaldı.



SİNOP MERKEZ 'HAYIR' DEDİ



Sinop merkezde ise 142 sandıkta 45 bin 386 seçmenden, 39 bin 766'sı oy kullandı. Bunlardan 38 bin 984'ü geçerli sayıldı. İl merkezinde 'Hayır' oyları yüzde 62 çıkarken, 'evet' oyları ise yüzde 37'de kaldı. Merkezde katılım yüzde 87 oldu.



AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ NAZIM MAVİŞ DURAĞAN'DA



Öte yandan; AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, en çok EVET oyunu çıkararak rekor kıran Durağan ilçesini ziyaret etti. AK Parti Durağan İlçe Başkanlığı balkonundna bir konuşma yapan Maviş, daha sonra Durağan halkı ile kucaklaştı ve destek için teşekkürlerinibildirdi.











KILIÇASLAN: BU ZAFER HEPİMİZİN

Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan 'Evet Rekoru'nun ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



Hizmet etmekten onur duyduğum hemşehrilerim; Durağan genelinde %82.8, İlçe Merkezinde %72 oy alarak Allah emeğimizin karşılığını verdi. Rabbime şükürler olsun. Demokratik haklarınızı kullanarak, seçiminizi yaptınız.

Ülke ve millet düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verdiniz. Türkiye’yi vesayet odaklarına teslim etmeyeceğinizi,masa başı operasyonları yapılamayacağını tüm dünyaya gösterdiniz. Sandıktan çıkan bu sonuç, sadece ülkemizin değil, tüm mazlum milletlerin de yüzünü güldürdü. Bu zafer milletimizindir. Allah sizlerden razı olsun. Tüm Durağan’lı hemşehrilerime ve milletimize teşekkür ediyorum. Mesele memleket meselesi diyip gece gündüz omuz omuza çalıştığımız İlçe Teşkilatımıza, İl Genel Meclis Üyemize, Belediye Meclis Üyelerimize, Kadın ve Gençlik Kollarına, Ak dava erlerine ve partili partisiz destek veren herkese can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Gözün Aydın Durağan, Gözün aydın Türkiye. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bizlere milletimize nice yıllar hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.