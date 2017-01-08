Sinop'ta Sarıkamış şehitleri anıldı!

Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin mehmetçik için Sinop'ta yürüyüş düzenlendi. Eski garaj önünden başlayan yürüyüşe

Sinop Valisi Hasan İpek, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali İpek, "Rusların Doğu Anadolu'daki saldırılarına karşı ülkesinin savunmak için 102 yıl önce şehit olan Sarıkamış şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir tek peygamberler ve şehitler kıyamet gününde ailesi için şefaatçi olabilirler. Bu anlamda dua ediyoruz ki bu karda, kışta yağmurda buraya geldik ki onlarda bize şefaatçi olsunlar" diye konuştu.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Sarıkamış şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından tören sona erdi.